Hayko Cepkin 36 Şarkıyı Tek Albümde Topluyor - Son Dakika
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Hayko Cepkin 36 Şarkıyı Tek Albümde Topluyor

Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin, 20 yıla yaklaşan müzik kariyerinde ürettiği 36 şarkıyı tek albümde toplamaya hazırlanıyor. Cepkin, son yıllarda senfoni orkestrası eşliğindeki 'An Epic Symphony' konseptiyle de sevenleriyle buluştuğunu belirtti. Ayrıca, konserlerinin kaydının sosyal mecralarda ve müzik platformlarında yayınlanacağını duyurdu.

10.09.2024 11:46
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Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin, 20 yıla yaklaşan müzik kariyerinde ürettiği 36 şarkıyı tek albümde toplayacak.

Hayko Cepkin, "İstanbul Night Flight An Epic Symphony konserleri" kapsamında, Ankara Cermodern'de sanatseverlerle buluştu.

Konserleri, sahne şovları, albüm çalışmaları ve projelerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı, son yıllarda birçok konser programının yanı sıra senfoni orkestrası eşliğindeki "An Epic Symphony" konseptiyle de sevenleriyle buluştuğunu söyledi.

An Epic Symphony projesini 2017'den bu yana yürüttüklerini belirten Cepkin, "Bu yıl 25 Eylül'de İstanbul'da yapacağımız konserle An Epic Symphony turnesine veda edeceğiz. 2025 yılı itibarıyla daha farklı bir senfoni turnesiyle sevenlerimizin karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır Anadolu'daki illerimize gidemiyoruz. Sahnesi ve kültür merkezleri uygun olan şehirlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da tahminimize göre 1 yıl sürecek ve 60'a yakın senfoni konseri yapacağız." dedi.

"Seyircimizin gözünde yıllandıkça daha da kıymetli bir hale geldik"

20 yıla yaklaşan müzik kariyerinin başından bu yana adım adım ilerlemeyi tercih ettiğini anlatan Cepkin, bu stratejiyi bugüne kadar sürdürmekten de memnun olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda popüler kültür içerisinde yerlerinin az olduğunu söyleyen Cepkin, "Kendimize 'yavaş yavaş gidelim, yıllara yayalım ve üzerinden 20 yıl geçtikten sonra da projemiz hala ayakta durabilsin' dedik. Şu anda da seyircimizin sıkıldığı bir proje değiliz. Üzerinden 20 yıl geçse de seyircimizin gözünde yıllandıkça daha da kıymetli bir hale geldik. Bu sebeple son 10 yılımız seyircimizle dolu dolu geçiyor. Bu sistemle ilerleyerek yine aynı kalabalıklarla projenin sonuna kadar gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"Taklit edilemeyecek tek şey o"

Sanatçı Cepkin, sahnede kullandıkları ürünlerin popüler hale geldiğini aktararak, bu ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti. Cepkin, "Biz sahnede kullandığımız ürünleri özellikle seçiyor ve bunların operatörleriyle çalışıyoruz. Bazıları yan ürünler kullanmaya başlayıp farklı yerlerde kazalara sebebiyet veriyorlar. Bunu yapmalarını istemiyoruz." diye konuştu.

Sahne şovu ve performanslarının 20 yıllık serüven içerisinde şekillendiğini aktaran Cepkin, her zaman imkanları daha da artırmaya çalışarak ve risk alarak bu hale geldiğini söyledi.

Bu süreçte Türkiye'deki sahne kültürüne dokunduklarını ifade eden Cepkin, "20 yıllık serüvenimizde mevcutta olanın maksimumunu kullanarak yapabileceğimizin en iyisini seyircimize sunmaya çalışıyoruz. En güvendiğimiz şey müziğimiz ve hacmimiz, taklit edilemeyecek tek şey o." dedi.

"Neyi hayal ettiysem gerçekleştirdim"

Cepkin, bu zamana kadar kariyerinde hayalini kurduğu birçok şeyi hayata geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk çıktığım günden beri plastik makyajlı ve dekorlu konser yaptım. Paraşütle sahneye indim, öyle konsere başladım. Stadyum konserleri yaptım. Özellikle bir Beşiktaşlı olarak İnönü Stadı'nda iki kez sahne almış olmak benim için gurur kaynağı. Bunlar hayallerimdi, hepsini yaptım. Eksik kalan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tiyatro manasında da Jekyll & Hyde müzikaliyle sahneye çıktım, ödüllerimi aldım. Yine yeni bir oyunla insanların karşısına çıkacağım. Yani neyi hayal ettiysem gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Cepkin, akıllara kazınan 33 şarkısını ve 3 yeni parçasını seslendirdiği İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konserinin, sosyal mecralarda ve müzik platformlarında yayınlanacak kaydı üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kariyerinin başından bu yana seslendirdiği şarkıların güncel konser kayıtlarının yer aldığı proje çalışmaları hakkında bilgi veren Cepkin, şunları kaydetti:

"Stadyum benim için bir araç oldu. Hem görsel, hem de ses açısından iyi bir platform olarak gördüm. Onu da yüzde 100 hakkını vererek en iyi şekilde kullandım. Bunu da bu yılın içerisinde bitirmeye çalışacağım. 'Çok Beklersiniz', 'Çok Yoruldum' ve 'Ahval' şarkıları da stadyum kayıtlarıyla beraber çıkacak. Stadyumla beraber hepsi hem stüdyo hem de görüntülü konser kaydı olarak yayınlanacak. Bizim en güvendiğimiz ve gurur duyduğumuz şey konser halimizdir. Şarkının esas hali bana göre her zaman konserdedir. Bu sebeple benim konser halimi sunuyor olmam bu işin en önemli kısmı. Yani konserde söylediğim toplam 36 şarkı ve bonuslarıyla birlikte ortaya hem görüntü hem de stüdyo kaydı olarak yüklü bir kayıt çıkacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayko Cepkin 36 Şarkıyı Tek Albümde Topluyor - Son Dakika

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