Haymana\'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

ANKARA'nın Haymana ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09.59'da olan depremin merkez üssünü Haymana ilçesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
