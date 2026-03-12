Haymana'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

(DENİZLİ) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Haymana olan saat 17.49'da kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.
