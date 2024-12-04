Haymana'da İçi Su Kuyusunda Gaz Buluştu

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince, Haymana ilçesindeki içme suyu sondaj çalışması sırasında yanıcı gaza rastlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASKİ ekiplerince içme ve kullanma suyu için Sırçasaray Mahallesi'ndeki 190 metrelik sondaj çalışmasında yerin altından suyla beraber gaz çıktığı fark edildi.

Gazın, ateşle temas etmesiyle alev aldığı belirlendi.

Bunun üzerine ASKİ tarafından bölgeye yönlendirilen jeofizik mühendislerince içme suyu kuyusundan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.