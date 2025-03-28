Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana- Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Haymana'da Kaza: 6 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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