Hayme Ana Şenlikleri Öncesi Mevlit Programı - Son Dakika
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Hayme Ana Şenlikleri Öncesi Mevlit Programı

Hayme Ana Şenlikleri Öncesi Mevlit Programı
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Domaniç'te 745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde mevlit okundu, dualar edildi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Şenlikler 6 Eylül'de yapılacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 745'incisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Domaniç İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anıldı.

Din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda, katılımcılara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 6 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA

Osman Gazi, Domaniç, Kütahya, Kültür, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayme Ana Şenlikleri Öncesi Mevlit Programı - Son Dakika

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