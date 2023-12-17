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Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı'da Uyuşturucu Hap ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları - Son Dakika
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Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı'da Uyuşturucu Hap ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları

Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında 221 uyuşturucu hap ele geçirilirken, Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek bulunduran şüpheli gözaltına alındı. Kapaklı ilçesinde ise üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı.

Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı\'da Uyuşturucu Hap ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları
17.12.2023 - 10:13,
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Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri K.K. ve N.E'yi durdurdu.

Üst aramasında 221 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşayan B.K'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ve fişek ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği M.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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