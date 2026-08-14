Hayrabolu'da 280 Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
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Hayrabolu'da 280 Kişi Sigarayı Bıraktı

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Hayrabolu'daki Sigara Bırakma Polikliniği, 601 başvurudan 280'ine başarı sağladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 10 ay önce hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 601 kişiden 280'i sigarayı bıraktı.

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren poliklinikte, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara uzman desteği sağlanıyor.

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, polikliniğe bugüne kadar sigarayı bırakmak amacıyla 601 kişi başvurdu.

Başvuranlardan 280'inin sigarayı bırakmayı başardığı belirtilen açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların polikliniğe başvurarak uzman desteğinden yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da 280 Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika

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