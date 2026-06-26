Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 400 dekar buğday ekili alan yandı.
Buzağacı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da 400 Dekar Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?