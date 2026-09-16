Hayrabolu\'da 7 metrelik su kuyusuna düşen koyun itfaiye tarafından kurtarıldı

Hayrabolu'da 7 metrelik su kuyusuna düşen koyun itfaiye tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi'nde 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin halat yardımıyla kuyudan çıkardığı koyun sahibine teslim edildi.
Hayrabolu ilçesinde 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahya Mahallesi Makaraş Altı mevkisinde kuyuya koyun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek koyuna ulaştı.
Ekiplerin halat yardımıyla kuyudan çıkardığı koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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