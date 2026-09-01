Hayrabolu'da Ağustos Ayında 451 İhtiyaç Sahibine 449 Bin 965 Lira Yardım, Ayçiçeği Hasadı Başladı
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine aile, eğitim ve katılım payı desteği kapsamında toplam 449 bin 965 lira yardım yaptı. Kaymakam Ahmet Yıldız, yardımların süreceğini belirtti. Öte yandan ilçede ayçiçeği hasadı başladı; yaklaşık 344 bin dekar alanda yapılan üretimde dekardan 180-230 kilogram ürün alındığı ve yağ oranının yüksek olduğu açıklandı.
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 451 kişiye yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine 449 bin 965 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların aile, eğitim ve katılım payı desteği kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının süreceğini kaydetti.
- Ayçiçeği hasadı başladı
Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.
Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 344 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını söyledi.
Hasatta dekardan 180-230 kilogram arasında ürün alındığını belirten Çıkrıkçılı, bu yıl ayçiçeğinin yağ oranının da yüksek olduğunu ifade etti.
Hayrabolu'nun ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çıkrıkçılı, "Türkiye'nin yüzde 10'luk yemeklik yağ ihtiyacı Hayrabolu'dan karşılanıyor. Bu yıl ayçiçeği hasadında bir dönümden yaklaşık 180-230 kilo arası ürün alınıyor. Bu yıl yağ oranlarında da artış oldu. Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diliyorum." dedi.
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