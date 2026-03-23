Hayrabolu'da Buhar Kazanı Patladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağ fabrikasındaki buhar kazanının patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği patlama anı çevredeki bir başka fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yaşanan şiddetli patlamanın ardından bazı metal parçaların etrafa fırlaması yer alıyor. Patlamadan saniyeler önce ise bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görülüyor.

Olay

18 Mart'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetmişti.