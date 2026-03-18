Hayrabolu\'da Fabrika Patlaması: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetti.

Ölen işçinin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.