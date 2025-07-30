Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 45 tabanca fişeği ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde şüphe üzerine K.D'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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