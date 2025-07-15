Hayrabolu\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Hayrabolu İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, AA muhabirine, bu yıl düzenlenen yaz Kur'an kurslarına 450 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Öğrencilerin kurslarda hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de temel dini bilgileri öğrendiğini anlatan Karakaya, kursların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Karakaya, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini eğitimle tanışmaları ve dini değerleri öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kursa katılan Ferhat Rüzgar Bayraktar da kursta hem dini bilgiler öğrendiğini hem de yeni arkadaşlar edindiğini belirtti.

Ecrin Bora da kursta güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek arkadaşlarını kursa davet etti.