Hayvan Hakları Savunucuları TBMM Önünde Protesto Etti - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları TBMM Önünde Protesto Etti

Hayvan Hakları Savunucuları TBMM Önünde Protesto Etti

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto etmek için TBMM önünde bir araya geldi. Polis ekipleri müdahale etti ve eylemcileri uzaklaştırdı. Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, yaşam hakkı savunucularının kendilerini Meclis önünde yakmaya hazır olduklarını belirtti ve hayvan soykırımı suçlularının bağımsız yargı tarafından yargılanacağını söyledi.

17.07.2024 18:33
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(ANKARA) - Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto etmek için TBMM önünde bir araya geldi. Protesto sırasında 'Vicdan, merhamet, adalet', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, hayvanları vermiyoruz', 'Barınak demek katliam demek', 'Hayvan, yaşam, özgürlük', 'Sokak hayvanları sahipsiz değil' sloganları atan hayvan hakları savunucularına polis ekipleri müdahale etti.

Hayvan hakları savunucuları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etmek için Meclis önünde bir araya geldi.

"Vicdan, merhabet, adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hayvanları vermiyoruz", "Barınak demek katliam demek", "Hayvan, yaşam, özgürlük", "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganları atan yaşam savunucuları, polisin 'dağılın' uyarısı üzerine oturma eylemi yaptı. Güvenlik güçleri, eylemcileri Meclis önünden uzaklaştırdı.

Protesto sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, şunları söyledi:

"Benimle birlikte yüzlerce yaşam hakkı savunucusu, kendimizi Meclis'in önünde yakmaya hazırız"

"TBMM'nin milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Benimle birlikte yüzlerce yaşam hakkı savunucusu, kendimizi Meclis'in önünde yakmaya hazırız. Biz bu canları öldürmeyeceğiz. Biz, hayatımızı ortaya koyuyoruz. Gezi olayları da böyle başladı. Bu olayları büyütmeyin. Bir gün, hayvan soykırımı suçluları olarak bağımsız yargı sizi yargılar. Konumunuz ne olursa olsun bağımsız yargının karşısına bir gün çıkacaksınız. Kimse yaşam hakkını oylama konusu yapamaz. Herkes haddini bilsin."

Kaynak: ANKA

Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

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