Hayvancılıkla Başarıya Ulaşan Nurcan Göçmen

07.03.2026 13:22
Ankara'da 3 koyunla başlayan Nurcan Göçmen, şimdi 39 koyun ve süt ürünleri üretimiyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Nurcan Göçmen, 3 koyunla başladığı hayvancılıkta sürüsünü büyüterek iş sahibi oldu.

Eşiyle küçük ölçekli başladığı hayvancılığı zamanla geliştiren 35 yaşındaki Göçmen, bugün koyun yetiştiriciliğinin yanı sıra süt ürünleri üretimi ve arıcılıkla da uğraşarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nurcan Göçmen, AA muhabirine, hayvanlarla daha önce hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, evlendikten sonra eşinin ailesinin hayvancılıkla ilgilenmesi dolayısıyla bu işe adım attığını söyledi.

Başlangıçta hayvanlardan korktuğunu anlatan Göçmen, "Başta bu işi yapmak istemedim hatta eşimi de vazgeçirmeye çalıştım. Ama zamanla hayvan sevgisinin farklı bir şey olduğunu gördüm." dedi.

Göçmen, 3 koyunla başladıkları hayvancılıkta sürülerini zamanla büyüttüklerini anlatarak, "Koyunların sütünü sağıp yoğurt ve peynir yaptık. Önce kendimiz tattık, sonra akrabalarımıza verdik. Çok beğenildi. Talep olunca biz de sayıyı artırmaya karar verdik." diye konuştu.

Hayvan sayılarının 39'a ulaştığını aktaran Göçmen, koyun yetiştiriciliğinin yanı sıra tavuk beslediklerini ve arıcılıkla da uğraştıklarını kaydetti.

Göçmen, bir kadın olarak kendi kazancını elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendi harçlığımı çıkarmak, evime ve çocuklarıma katkı sağlamak bana büyük başarı duygusu veriyor." dedi.

Ürettikleri süt, yoğurt ve peyniri satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirten Göçmen, devlet desteklerinden yararlanarak işletmesini büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Göçmen, daha büyük bir ahır kurarak hayvan sayısını artırmayı ve üretimini profesyonel seviyeye taşımayı planladığını sözlerine ekledi.

Eşi Fazlı Göçmen de kendisinin bir kamu kurumunda çalıştığını, ailesinin ise yaklaşık 15-20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, eşinin de zamanla bu işe alıştığını söyledi.

Göçmen, boş zamanlarında eşine destek olmaya çalıştığını dile getirerek, "Hayvanların bütün gelirleri eşimde. Ben karışmıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

