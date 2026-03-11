Hayvancılıkta İthal Yem Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayvancılıkta İthal Yem Krizi

11.03.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, ithal yem fiyatlarının hayvancılığı tehdit ettiğini, yerli üretimi artırıcı önlemler gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İthal yemlerdeki fiyat artışı hayvancılığın sürdürülebilirliğinin önünde önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle yem üretimini artırıcı politikalar geliştirilmelidir. Yemde dışa bağımlılığın en aza indirilmesinin yolları aranmalı, meralar ıslah edilmeli ve hayvanların tükettiği yemlerde yüzde 50 sübvansiyon sağlanarak hayvancılık yapan üreticilere destek verilmelidir" dedi.

Gürer, hayvancılık sektöründe artan ithalat ve yem maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayvancılıkta dışa bağımlılığın giderek arttığını belirten Gürer, özellikle yem hammaddelerinin ithalatının üreticiyi de tüketiciyi de zor durumda bıraktığını ifade etti. Gürer, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta sorunlar bitmiyor. 2025 yılında 739 bin 652 adet sığır ithal ettik. Bunun için de 1 milyar 19 milyon doları yurt dışına ödedik. 2026 yılının sadece ilk ayında ise 85 bin 160 adet sığır için 131 milyon doları yurt dışına gönderdik. Bu yıl 500 bin baş ithal hayvan hedefininde ilk ay ithalatına bakınca aşılacağı görülüyor. Hayvancılıkta yem ithalatı da önemli rakamlara ulaştı. Yemi dışarıdan aldığımız sürece fiyat artışları da devam edecek. 2025 yılında 5 milyar 712 milyon dolarlık yem ithal ettik. En çok dövizi ise soya fasulyesi, dane mısır ve kepeğe harcadık. 2025 yılında en çok ithal edilen yemlerden biri soya fasulyesi oldu. 4 milyon 71 bin ton soya fasulyesi için 1 milyar 773 milyon dolar ödedik. Soyada yüzde 95 oranında yurt dışına bağımlıyız. Dane mısırda ise 4 milyon 730 bin ton karşılığında 1 milyar 139 milyon dolar ödedik. Kepekte ise 1 milyon 997 bin ton karşılığında 416 milyon dolar ödeme yapıldı. 2026 yılının sadece ilk ayında yem ithalatına 475 milyon dolar gitti. İlk üç sırada yine dane mısır, soya fasulyesi ve soya küsmesi yer alıyor."

"Bu koşullar altında hayvancılığın sürdürülebilirliği ciddi risk altında"

Yem üretiminde yerli üretimin değerlendirilmediğini kaydeden Gürer, "Tüketimde üst sıralarda yer alan arpa üretimi 2024 yılında 8 milyon 200 bin ton iken 2025 yılında 6 milyon tona düştü ve böylece açık daha da arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi toplam 455 bin ton yem hammaddesi tedariki için mart ayında ihale açıyor. 28 Şubat'ta ise 350 bin ton yemlik mısır ithalatı için ihale açılmıştı. Bu son ihalelerle birlikte kısa süre içinde planlanan toplam yem hammaddesi ithalatı 800 bin tonu aşıyor" dedi.

Gürer, Türkiye'de hayvansal üretim için gerekli kaba yem üretiminin de yetersiz olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde hayvansal üretim için gerekli olan minimum kaba yem miktarının yalnızca yüzde 31'i üretilebiliyor. Bu da yaklaşık yüzde 70 oranında bir açığa işaret ediyor. Yem bitkileri talebinin karşılanması açısından mera ıslah çalışmaları büyük önem taşıyor. Meraların kalitesinin artırılması ve verimliliğin sağlanması, yem ihtiyacı olan ürünlerde üretimin artırılması gerekiyor. Bu koşullar altında hayvancılığın sürdürülebilirliği ciddi risk altında. Özellikle hayvancılık yapan üretici aynı zamanda tarım yapmıyorsa bu faaliyetin sürdürülebilirliği giderek daha da zor hale geliyor. İthal yemlerdeki fiyat artışı hayvancılığın sürdürülebilirliğinin önünde önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle yem üretimini artırıcı politikalar geliştirilmelidir. Yemde dışa bağımlılığın en aza indirilmesinin yolları aranmalı, meralar ıslah edilmeli ve hayvanların tükettiği yemlerde yüzde 50 sübvansiyon sağlanarak hayvancılık yapan üreticilere destek verilmelidir."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvancılıkta İthal Yem Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:17:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Hayvancılıkta İthal Yem Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.