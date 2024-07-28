Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Protestoyla Başladı

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(TBMM) - Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Protestoyla başlayan görüşmelerde partiler adına konuşmalar yapılıyor.

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren, uyutma ve ötanazi tartışmalarıyla kamuoyunda büyük tepkilere yol açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri protestoyla başladı. DEM Partililer "Öldürme yaşat", "Kanlı yasaya hayır", "Yasayı geri çek", "Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" yazılı pankartlarla Genel Kurul'a katıldı. Muhalefet milletvekilleri kırmızı eldivenle protesto ederken, usul tartışması yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifine ilişkin partiler adına konuşmalar yapılıyor.