Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayvanların Acil Durumda Korunması Projesi
16.03.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve İspanya işbirliğiyle hayvanların afetlerde korunması için yeni bir proje başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye ve İspanya işbirliğiyle "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) başlatıldı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda hayvanlara yönelik müdahale kapasitesini artırmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitim ve çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü, İspanya'dan Cardinal Herrera Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı-Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar (Erasmus+ KA2) çerçevesinde yürütülen projede, İspanya'dan arama kurtarma dernekleri, Almanya ve Ukrayna'dan hayvan arama kurtarma konusunda deneyimli itfaiye birlikleri ile Portekiz'den arama kurtarma ekipleri yer alacak.

Projenin akademik ve eğitim içerikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Cardinal Herrera Üniversitesi akademisyenleri tarafından oluşturulacak. Projeye, Türk ekipler deprem ve orman yangınları, İspanyol ekipler sel, Ukrayna ekipleri ise kaos ve savaş ortamlarındaki arama kurtarma deneyimleriyle katkı sağlayacak.

Projeyle acil ve afet durumlarında hayvanların yardım, tahliye, kurtarma ve sağlık yönetimine yönelik uluslararası protokoller geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Türkiye, İspanya, Güncel, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:27:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.