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Hayvanların nakilleri için düzenleme süreci 2024'e ertelendi - Son Dakika
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Hayvanların nakilleri için düzenleme süreci 2024'e ertelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. Uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu da bu tarihe kadar uygulanacak.

Hayvanların nakilleri için düzenleme süreci 2024\'e ertelendi
23.12.2023 - 09:05,
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Uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2024'e ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2024'e ertelendi.

Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2023'e kadar geçilmesi öngörülüyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hayvanların nakilleri için düzenleme süreci 2024'e ertelendi - Son Dakika
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