Hayvanseverin Sincap Dostluğu - Son Dakika
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Hayvanseverin Sincap Dostluğu

Hayvanseverin Sincap Dostluğu
23.07.2026 10:10
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Fadime Kıvcı, yaralı bulduğu sincabı evinde besleyip doğal ortam hazırladı. Sincap her döndüğünde geri geliyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde hayvansever Fadime Kıvcı, geçen yıl şubat ayında ormanda yaralı halde bulduğu yavru sincabı evine götürüp, bakımını yaptı. Kıvcı'nın büyünce doğaya saldığı sincap, her seferinde geri döndü. Bunun üzerine Kıvcı, 'Neslihan' adını verdiği sincaba evinde ağaç parçasından tırmanması için ortam oluşturdu.

Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden kuaförlük yapan hayvansever Fadime Kıvcı, yaklaşık 1,5 yıl önce Şemdinli-Derecik kara yolunda bulunan ormanda ceviz ağacından düşen, gözleri bile henüz açılmamış, bitkin ve yaralı halde gördüğü yavru sincabı evine getirdi. Kıvcı, bir süre şırıngayla süt, daha sonra ise fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler vererek sincabı besledi. Toparlanıp büyünce de doğal ortamına saldı. Fakat sincap her seferinde Kıvcı'ın yaşadığı eve geri döndü. Bunun üzerine Kıvıcı, 'Neslihan' adını verdiği sincap için evinin içinde doğal ortamından esinlenerek bir köşe oluşturdu.

Yavru sincabı bulduğunda durumunun çok kötü olduğunu belirten Fadime Kıvcı, "Geçen yıl şubat ayında ormanlık alanda onu kanlar içinde buldum. Durumu çok kötüydü. Veterinere götürdüm, ardından evde bakımını yapıp besledim. Kısa sürede iyileşti. Daha sonra doğal yaşam alanına bırakmak istedim. Ancak her seferinde geri döndü, benden ayrılmak istemedi. Ben de kıyamadım. 'Neslihan' için ceviz ağacından evde doğal bir ortam oluşturdum. Aslında doğada yaşaması gerektiğini biliyorum ve bu konuda denemelerimi sürdürüyorum. Şimdilik birlikte yaşıyoruz. Dışarı çıktığımda benimle birlikte geliyor, birlikte geziyoruz. Hatta ismini bile biliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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