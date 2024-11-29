Hazar Şiir Akşamları Elazığ\'da Başladı

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Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde "27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı.

Ziya Gökalp, Ganire Paşayeva ve Nuri Pakdil anısına "Kurgudan Gerçeğe Şiir" temasıyla düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan, Tataristan, İran, Kerkük, Kosova, KKTC ve Türkiye'den 21 şair katıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Numan Hatipoğlu, organizasyona emek verenler arasında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Türk dünyasını ortak kültür ve değerler etrafında buluşturmak, ortak tarih, kültür ve birlik şuurunu güçlendirmek hedefiyle etkinliğin 27'incisini düzenlediklerini ifade etti.

Bu toprakların tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Bu güçlü medeniyetin ruh bulduğu topraklar, bugün de Hazar Şiir Akşamları ile Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyayı istisnai bir iklimde buluşturuyor. Hazar Şiir Akşamları, sadece bir edebi buluşma değildir. Bir kültür ve medeniyet buluşmasıdır. Türk dünyasının dört bir yanında aynı dili konuşan, aynı geçmişi yaşayan insanların bir araya geldiği nadir organizasyonlardan biridir. Bu kıymetli organizasyonda edebiyatın ve sanatın en güzel ifade biçimlerinden biri olan şiirle, gönüllerimizde yepyeni ufuklar açacağız. Şiirin tılsımlı dünyasına yelken açacağız. Bu edebi şölen boyunca aynı zamanda asırlardır yaşattığımız birikimi konuşarak yarınlarımıza dair güç birlikteliği oluşturacağız."

Etkinlik, yarın sona erecek.