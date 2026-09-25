Hazar tatbikatında 14 askerin ölümü soruşturmasında 5 görevli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hazar tatbikatında 14 askerin ölümü soruşturmasında 5 görevli gözaltına alındı

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Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 14 askerin ölümüne ilişkin soruşturmada 5 askeri görevli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üst komuta kademesi ve birlik komutanları var; şüpheliler ihmalkarlık ve denizcilik kurallarını ihlalle suçlanıyor.

Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 askeri görevli gözaltına alındı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığına bağlı askeri soruşturma biriminden yapılan açıklamada, üst ve kıdemli komuta kademesindeki sorumlu görevlilerin, göreve ihmalkar yaklaşmak ve ağır sonuçlara yol açan denizcilik kurallarını ihlal etmekle bağlantılı suçları işledikleri şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında, Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanının Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı, 2 askeri birlik komutanı ile deniz piyade bölüğü ve bot komutanlarının bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin tamamının geçici gözaltı merkezine konulduğu aktarılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Tatbikat sırasında 14 asker hayatını kaybetti

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı kapsamında, askerlerin bottan denize inişi sırasında 17 asker denize sürüklenmişti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, askerlerden 3'ünün kurtarıldığını, 14 askerin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İlk belirlemelere göre, askerlerin ağır ekipmanla denize inişi sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklendikleri değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden askerlerin zorunlu askerlik görevlerini yaptıkları ve yaklaşık bir hafta sonra terhis olarak evlerine dönmelerinin beklendiği belirtildi.

Olay, ülkede büyük üzüntüye yol açtı.

Kazakistan'da 25 Eylül ulusal yas günü ilan edilirken ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi, konser ve eğlence programları iptal edildi.

Devlet ve iş dünyası temsilcileri de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA
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