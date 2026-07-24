Hazine'den Çiftçilere 449 Milyar Lira Destek

Hazinenin faiz/kar payı destekli kredi ve finansman uygulaması kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkara 180 milyar lira destek verildi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre esnaf ve çiftçiye Hazine faiz/kar payı destekli kredi ve finansman olanakları sunuluyor.

Bu kapsamda, tarım sektörünün sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Hazine faiz/kar payı destekli kredi ve finansman uygulamaları yürütülüyor. Söz konusu sistem, 2004 yılında uygulamaya alındı.

İlk uygulama yılı olan 2004'te 205 bin çiftçinin 735 milyon lira kredi bakiyesi bulunurken 2025 yıl sonu itibarıyla 1,1 milyon çiftçi için 833 milyar lira tutarında kredi ve finansman bakiyesine ulaşıldı. Böylece sistemden faydalanan çiftçi sayısı, başlangıç tarihine kıyasla yaklaşık 6 kat, kullandırılan kredi hacmi de reel olarak yaklaşık 42 kat arttı.

Söz konusu kuruluşlar aracılığıyla hayvansal ve bitkisel üretim, tarım teknolojileri ve tarım endüstrisi başlıklarında 28 farklı üretim konusunda kredi ve finansman imkanı sunuluyor.

Bu sayede 2025 yılında 956 bin çiftçi, 661 milyar lira kredi ve finansman kullandı.

Bakanlıkça, uygulamanın başladığı tarihten haziran sonuna kadar 449 milyar lira destek sağlandı.

Bu yıl haziran sonu itibarıyla 724 bin çiftçi 399 milyar liralık kredi ve finansmandan yararlandı.

Uygulama kapsamında tarımsal üreticilere yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda faiz ve kar payı indirimi uygulanıyor. Hazine faiz destekli kredilerde faiz yükünün yaklaşık yüzde 70'i kamu tarafından karşılanıyor. Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında 300 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz/kar payı indirimi uygulanıyor. Azami 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanan bu üretim ve diğer destekleme konularında belirlenen teknik ve ekonomik kriterleri karşılayan üreticilere ilave faiz/kar payı indirimi avantajları da sunuluyor.

Esnafa da faiz destekli kredi

Esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde geliştirmelerinin sağlanması, işletmelerinin rekabet gücünün artırılması ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla da Halk Bankası aracılığıyla Hazine faiz destekli esnaf ve sanatkar kredileri kullandırılıyor. Söz konusu sistem 2002 yılında uygulamaya alındı.

İlk uygulama yılı olan 2002'de 63 bin esnaf ve sanatkarın 153 milyon lira kredi bakiyesi bulunurken 2025 yılı sonu itibarıyla 774 bin esnaf ve sanatkar için 297 milyar lira tutarında kredi ve finansman bakiyesine ulaşıldı.

Böylece, sistemden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı başlangıç tarihine kıyasla 12 kat, kullandırılan kredi hacmi de reel olarak yaklaşık 50 kat arttı.

Bu kapsamda, 2025 yılında yaklaşık 258 bin esnaf ve sanatkar 176 milyar lira tutarında Hazine faiz destekli kredi kullandı.

Bakanlıkça, uygulamanın başladığı tarihten haziran sonuna kadar sağlanan desteğin tutarı ise 180 milyar lirayı buldu.

Bu yıl haziran sonu itibarıyla 99 bin esnaf ve sanatkara 75 milyar lira kredi kullandırıldı.

Sistem kapsamında esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimi uygulanıyor. Ayrıca, genç girişimciler, usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabı esnaf ve sanatkarlar ile belirli öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için daha avantajlı kredi imkanları sağlanıyor.

Bunun yanında, belirlenen şartları sağlayan esnaf ve sanatkarlara standart faiz indirimlerinin üzerinde ilave faiz indirimi avantajları sunuluyor. Bu sayede işletmelerin büyümesinin, üretim kapasitesinin artırılmasının ve ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulamayla esnaf ve sanatkarların yerel kalkınmaya katkısının artırılması ve ülke ekonomisindeki rollerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.