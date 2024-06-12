Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AAYB ile Ülke Programı hazırlıklarını başlattı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AAYB ile Ülke Programı hazırlıklarını başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla (AAYB) gelecek 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi. Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren AAYB, Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Şimşek, güçlü ekonomi programıyla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceklerini belirtti.

12.06.2024 11:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla (AAYB) gelecek 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını aktaran Şimşek, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu yana Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını ifade etti.

Şimşek, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmede, önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AAYB ile Ülke Programı hazırlıklarını başlattı - Son Dakika

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