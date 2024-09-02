Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kırılganlıkları Azalttık, Büyüme Dengelenmeye Başladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kırılganlıkları Azalttık, Büyüme Dengelenmeye Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik büyüme verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kırılganlıkları azalttıklarını ve büyümenin dengelenmeye başladığını belirtti. Ayrıca cari açığın daraldığını, risk priminin azaldığını ve rezervlerin iyileştiğini söyledi.

02.09.2024 12:08
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme verilerini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kırılganlıkları Azalttık, Büyüme Dengelenmeye Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kırılganlıkları Azalttık, Büyüme Dengelenmeye Başladı - Son Dakika
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