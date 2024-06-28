Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık geriliyor, dış finansman ihtiyacı azalacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık geriliyor, dış finansman ihtiyacı azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, mayıs ayında yıllık cari açığın bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolara gerilemesini beklediklerini söyledi. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Şimşek, gerileyen cari açığın dış finansman ihtiyacını azaltacağını ve finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.

28.06.2024 10:59
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesi verileri hakkında açıklamada bulundu. Şimşek, "Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı. Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık geriliyor, dış finansman ihtiyacı azalacak - Son Dakika

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