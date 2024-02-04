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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanı Karahan ve ekibine güvenini bildirdi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanı Karahan ve ekibine güvenini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanı Karahan ve ekibine güvenini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu belirtti. Şimşek, Karahan'ın yeni görevine başlamasını tebrik ederek, ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanacağını ve güçlü ekonomi ekibiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, mali disiplin ve yapısal reformlarla program kazanımlarının kalıcı hale getirileceğini vurguladı.

04.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Kaynak: AA

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