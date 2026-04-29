Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

29.04.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemelerle giriş sınavı, yabancı dil şartı, uzman yardımcılığı eğitimi ve yeterlik sınavı süreçlerinde güncellemeler getirildi.

29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Fiili hizmet süresi tanımı güncellenirken, yabancı dil sınavı (YDS/e-YDS) tanımı eklendi. Giriş sınavının yazılı bölümü ÖSYM veya diğer kamu kurumlarına yaptırılabilecek. Başvuru şartları arasında son beş yıl içinde YDS'den en az C seviyesinde puan alma zorunluluğu getirildi. Sınav duyurusu Resmî Gazete, e-Devlet ve Bakanlık internet sitesinde en az otuz gün önce yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak, ancak Bakanlık şahsen veya posta yoluyla da başvuru kabul edebilecek.

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıl olarak belirlendi. Uzman yardımcıları, Anayasa, Bakanlık teşkilatı, mevzuat, rapor yazma ve kişisel gelişim konularında eğitime tabi tutulacak. Tez jürisi en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşacak. Yeterlik sınavına girebilmek için fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması ve tezin başarılı kabul edilmesi gerekiyor. Sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak. Uzman kadrosuna atanabilmek için yeterlik sınavı sonucunun ilanından itibaren en geç iki yıl içinde YDS'den en az C seviyesinde puan alınması şartı getirildi.

Engelliler için sınavlarda gerekli tedbirlerin alınması hükmü eklendi. Ayrıca, yönetmelik değişikliği öncesinde yapılan sınavlarda başarılı olanlar ve mevcut uzman yardımcıları için geçiş hükümleri düzenlendi. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:55:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.