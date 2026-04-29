Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Fiili hizmet süresi tanımı güncellenirken, yabancı dil sınavı (YDS/e-YDS) tanımı eklendi. Giriş sınavının yazılı bölümü ÖSYM veya diğer kamu kurumlarına yaptırılabilecek. Başvuru şartları arasında son beş yıl içinde YDS'den en az C seviyesinde puan alma zorunluluğu getirildi. Sınav duyurusu Resmî Gazete, e-Devlet ve Bakanlık internet sitesinde en az otuz gün önce yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak, ancak Bakanlık şahsen veya posta yoluyla da başvuru kabul edebilecek.

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıl olarak belirlendi. Uzman yardımcıları, Anayasa, Bakanlık teşkilatı, mevzuat, rapor yazma ve kişisel gelişim konularında eğitime tabi tutulacak. Tez jürisi en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşacak. Yeterlik sınavına girebilmek için fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması ve tezin başarılı kabul edilmesi gerekiyor. Sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak. Uzman kadrosuna atanabilmek için yeterlik sınavı sonucunun ilanından itibaren en geç iki yıl içinde YDS'den en az C seviyesinde puan alınması şartı getirildi.

Engelliler için sınavlarda gerekli tedbirlerin alınması hükmü eklendi. Ayrıca, yönetmelik değişikliği öncesinde yapılan sınavlarda başarılı olanlar ve mevcut uzman yardımcıları için geçiş hükümleri düzenlendi. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.