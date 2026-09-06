Hazır giyimde yeni moda, kahverengi, mavi ve yeşil tonlarını öne çıkarıyor

Hazır giyimde yeni dönemin moda renkleri olarak kahverengi, mavi ve yeşil, pantolon modellerinde de yüksek bel ve geniş paça ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü tedarikçi konumunda bulunuyor.

Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.

"Sektör ihracatta yıl sonuna olumlu bakıyor"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine, sektörün yıl sonuna olumlu baktığını, üretimin kadın, erkek ve çocuk giyimde çeşitlilik gösterdiğini söyledi.

Sektörün, en yüksek ihracatı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığına işaret eden Akbaba, savaş nedeniyle Rusya pazarında gerileme yaşandığını, Türk cumhuriyetlerinde de yatay bir seyir olduğunu belirtti.

Akbaba, Avrupa pazarının Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, "Avrupa pazarıyla ilgili çalışmalarımızı geliştiriyoruz. ABD ile ilgili çalışmalarımız mevcut. Orta Doğu aslında en çok ürün sattığımız yerlerden biri ve son dönemde atılan ticari adımlarla bu pazara yönelik ihracatın hızlanacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin katma değerli ve markalı ürünlerde şanslı olduğunu aktaran Akbaba, Ankara'nın diğer illere göre daha fazla katma değerli ürünler sattığını ifade etti.

Akbaba, başkentin kadın giyim markalarının dünya pazarına açılma potansiyelinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de kadın giyim markası dendiğinde ulusal markaların 10'undan 5'i Ankaralı. Ankara menşeli çok güzel markalarımız mevcut." diye konuştu.

Ankara'nın tek dezavantajının direkt uçuşların yetersiz kalması olduğunu söyleyen Akbaba, İstanbul'un bu konuda başkente göre avantaj yakaladığını anlattı.

"Bol ve salaş giyim öne çıkıyor"

Akbaba, hazır giyimde yeni sezonun modasına ilişkin de bilgi vererek, "Kahverenginin tonları, şu an en revaçta renkler olarak öne çıkıyor. Yeni dönemde mavi ve yeşilin tonları ön planda, önümüzdeki dönemde de bu renkleri daha fazla göreceğiz. Ayrıca daha bol ve salaş giyimler, yüksek bel ve geniş pantolon paçaları öne çıkıyor." dedi.

Son dönemde yapay zekanın her alanda olduğu gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de kendini gösterdiğini belirten Akbaba, ilerleyen yıllarda yapay zekanın sektörde kullanımının artmasını öngördüklerini söyledi.

Akbaba, yapay zekanın sektörde özellikle manken kullanımıyla ilgili değişime neden olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Sektörde yapay zekayla artık manken kullanmanıza gerek kalmıyor. Çok özel ve abiye kıyafetler değilse yapay zekayla ürünü gösterebilirsiniz, sergileyebilirsiniz. Yapay zeka, satış, üretim ve depolama olmak üzere sektörün her alanında var."