HDK'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

(ANKARA) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK), hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için "Barış sürecinin onurlu yürütücülerinden biri olarak halklar arasına örülmek istenen duvarlara cesaretle karşı çıktı. Kürt halkının iradesine, Türk halkının vicdanına ses oldu. Her zaman ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, susturulmak istenenlerin yanında durdu" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından HDK, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yoldaşımız, mücadele arkadaşımız, halkların vicdanı, barışın yılmaz savunucusu Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Sırrı Süreyya Önder, ömrünü adalet, eşitlik, özgürlük ve barış uğruna harcamış bir halk evladıydı. Onun sözü, kalemi, mizahı ve direnişi; yalnızca bir siyasetçinin değil, bir halk anlatıcısının, bir barış sevdalısının izlerini taşıdı. Barış sürecinin onurlu yürütücülerinden biri olarak halklar arasına örülmek istenen duvarlara cesaretle karşı çıktı. Kürt halkının iradesine, Türk halkının vicdanına ses oldu. Her zaman ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, susturulmak istenenlerin yanında durdu. O, bu toprakların en güzel düşlerini kuranlardan, o düşler uğruna bedel ödemekten kaçınmayanlardandı. Acımız büyük, yasımız derin. Onun sözleri bizde yaşıyor, onun barış hayali bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder'in ailesine, tüm sevenlerine ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkların özgür geleceği için verdiği mücadele yolumuzu aydınlatacak."