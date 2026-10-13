Hebei Lulong\'da tatlı patates sanayi zinciri kuruldu, ekim alanı 8.000 hektarı aştı

Hebei Lulong'da tatlı patates sanayi zinciri kuruldu, ekim alanı 8.000 hektarı aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hebei eyaletindeki Lulong ilçesi, çiftçileri yüksek kaliteli tatlı patates yetiştirmeye teşvik ediyor. Fide yetiştiriciliğinden satışa uzanan sanayi zinciri kurulurken, ilçedeki ekim alanı 8.000 hektarı aştı ve çiftçilerin gelirleri arttı.
SHİJİAZHUANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde verimli kumluk arazilere ev sahipliği yapan Lulong ilçesi, son yıllarda çiftçileri yüksek kaliteli tatlı patates yetiştirmeye teşvik ediyor.
Tatlı patates ürünlerinin ileri düzeyde işlenmesine yönelik işletmelerin de ilçeye kazandırılmasıyla fide yetiştiriciliği, ekim, ileri işleme ve satış aşamalarını kapsayan bir sanayi zinciri oluşturuldu.
Bu çalışmalar çiftçilerin gelirlerini artırırken, ilçedeki tatlı patates ekim alanı 8.000 hektarı aştı.
Kaynak: Xinhua
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