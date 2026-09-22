HECTORAS58 hesabına ilişkin AZTEK soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

HECTORAS58 hesabına ilişkin AZTEK soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HECTORAS58 isimli X hesabından AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı; 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Borsa İstanbul'daki bir hisseye ilişkin manipülatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusuna istinaden, "HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023-12 Temmuz 2024 döneminde Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. ???????
Kaynak: AA
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