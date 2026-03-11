Hegseth'in Lüks Harcamaları Soruşturulacak - Son Dakika
Hegseth'in Lüks Harcamaları Soruşturulacak

11.03.2026 13:52
Temsilci Stansbury, Savunma Bakanı Hegseth'in lüks harcamalarını soruşturacaklarını açıkladı.

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Melanie Stansbury, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ıstakoz, kablolu televizyon, kuyruklu piyano gibi "lüks" harcamaları bakanlığa ayrılan federal fondan yaptığı iddialarını soruşturacaklarını belirtti.

Stansbury, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kar amacı gütmeyen Open The Books grubunun Pentagon'un Eylül 2025'teki harcamaları raporuna ilişkin haberi paylaştı.

Raporda yer alan iddialara göre Hegseth'in piyano, kablolu televizyon, yengeç, teknolojik aletler gibi "lüks" harcamaları bu bütçeden yapmasına tepki gösteren Stansbury, şunları kaydetti:

"Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının İran'daki bu savaşta yanmasının yanı sıra raporlar, Bakan Pete Hegseth'in geçen yılın sonunda 93 milyar dolar federal Savunma Bakanlığı fonlarını şunlara akıttığını gösteriyor:"

Kablolu televizyona 3,5 milyar dolar, mobilyalara 225 milyon dolar, kemiksiz bifteğe 15,1 milyon dolar, ıstakoz kuyruğuna 6,9 milyon dolar, kırmızı kral yengeç için 2 milyon dolar, somona 1 milyon dolar, tatlı çörek için 140 bin dolar, dondurma makineleri için 124 bin dolar, bir kuyruklu piyanoya 99 bin dolar, bir kemana 26 bin dolar, Japon flütüne 21 bin 750 dolar ve meyve sepeti standına 12 bin dolar"

Stansbury, bu iddiaları soruşturacaklarına işaret etti.

Raporda, ABD Savunma Bakanlığının, Eylül 2025'te hibe ve sözleşmelerin yanı sıra "lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımları" için 93,4 milyar dolarlık "rekor" bütçe kullandığı iddia edilmişti.

Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlanıyor.

Rapora göre her sene eylül ayında yapılan askeri harcamalar, yönetimden bağımsız şekilde artış gösteriyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

