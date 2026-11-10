Hegseth, Massie'nin 8 maddelik azil tasarısını siyasi anlaşmazlık olarak gördü - Son Dakika
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Hegseth, Massie'nin 8 maddelik azil tasarısını siyasi anlaşmazlık olarak gördü

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, azil çabalarının tamamen 'politik anlaşmazlık' olduğunu ve görevden almayı gerektiren suçları işlemediğini söyledi. Hegseth, Thomas Massie'nin 8 maddelik tasarısının meşru askeri operasyonları hedef aldığını savundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görevden alınması tartışmalarının tamamen "politik anlaşmazlık" olduğunu, görevden alınmanın gerektirdiği türden suçları işlemediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında Hegseth, görev sürecinde yürütülen askeri operasyonların "başarılı" olduğunu savunarak "bu yüzden görevden alınmasının saçma" olduğunu belirtti.

Hegseth, 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin ardından kendisinin görevden alınmasına yönelik çabalara değinerek "Mesele tamamen bundan ibaret: Politik anlaşmazlık. Bunlar ne ağır suçlar ne kabahatler ne vatana ihanet ne de rüşvet... Yani kurucu babaların 'görevden alma' maddesini kaleme alırken kastettikleri türden suçlar değil. Politika anlaşmazlıklarını çözmenin yolu, yasa çıkarmak, tartışmak ve bir sonraki başkanlık seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin, Hegseth'in azline yönelik Temsilciler Meclisine sunduğu 8 maddelik tasarıya değinen Hegseth, şunları söyledi:

"Bu tasarının gerçekte neyi amaçladığı konusunda net olalım. Bu durum düşmanlarımıza, İran'a, kartellere ve bizi izleyen tüm hasımlara, şunu gösteriyor: Amerika Birleşik Devletleri, meşru askeri operasyonları başarıyla yürüten kendi askerlerini ve sivil liderlerini cezalandırabiliyor. Ayrıca onlara, başkana karşı kişisel husumet besleyen tek bir aykırı milletvekilinin, halk tarafından seçilmiş başkomutanın aldığı ulusal güvenlik kararlarını veto etmeye kalkışabileceğini anlatıyor."

Hegseth, ABD'nin 250 yıllık tarihinde, hiçbir savunma bakanının "yasal askeri operasyonlar yürüttüğü için" görevden alınma sürecine tabi tutulmadığını vurgulayarak "Hoşnutsuz bir kongre üyesi, siyasi görüş ayrılıkları yüzünden bunu paramparça etmek istiyor. Durum tam olarak bu; siyasi görüş ayrılıkları... Ağır suçlar değil, hafif suçlar değil, vatana ihanet değil, rüşvet değil; kurucuların azil maddesini yazarken kastettikleri türden suçlar değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'da "küçük düşürüldüğünü" belirten Hegseth, "Ancak (Eski ABD Savunma Bakanı) Lloyd Austin aleyhine tek bir azil oyu bile kullanılmadı." yorumunu yaptı.

Hegseth'in basın toplantısının ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı'nın Thomas Massie'ye karşı sergilediği "savunmasının" çok iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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