Hegseth'ten Yemen Planlarıyla İlgili Tepki

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiasıyla ilgili gazetecilerin sorularına tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının Yemen'le ilgili sorularını yanıtladı.

Hegseth, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden bazı yakınlarıyla paylaştığı iddiasını içeren haberle ilgili sorulara tepki gösterdi.

ABD'li Bakan, bazı medya kuruluşlarının bu konuyu sürekli kendi aleyhinde kullanma çabasında olduğunu savunarak, "Bunlar bir sürü yalan haber için Pulitzer aldılar, defalarca aldatmacalar üzerine bir sürü yalan için Pulitzer aldılar ve bu yalanları satarlarken kimse onlara bir şey demiyordu, medyanın yaptığı budur." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bazı kişilerin Pentagon'dan kovulduğunu hatırlatan Bakan, "Hoşnutsuz bazı eski çalışanlardan anonim kaynaklar alıyorlar ve sonra insanların itibarlarını mahvetmeye çalışıyorlar. Bunların önemi yok, biz yalan haber medyasıyla ve bu sebepten dolayı Demokratlarla savaşıyoruz." diye konuştu.

Hegseth, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la konuşup konuşmadığı yönündeki bir soruya ise "Başkan'la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Trump'tan Hegseth'e destek

Öte yandan aynı törende basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına cevap veren Trump, medyayı "yalan habercilik" yapmakla suçladı ve Hegseth'in çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti.

Trump, "Yine mi Signal konusunu soruyorsunuz, başka sorunuz yok mu?" diye seslendiği gazetecilere, Hegseth'in ve Pentagon'un "Yemen'de çok iyi işler çıkardığını" söyleyerek karşılık verdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray, yeni bir savunma bakanı arayışına girdiği iddiasını yalanladı

Öte yandan, ilk olarak ABD Ulusal Halk Radyosu (NPR) tarafından paylaşılan ve daha sonra Amerikan medyasında yer bulan bir iddia gündemdeki Signal tartışmalarına eklendi.

NPR'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Beyaz Saray'ın "resmen" yeni bir savunma bakanı için arayışlara başladığı iddia edildi.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kısa süre sonra söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve haberin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Hegseth'e desteğinin tam olduğunu da açıklamasına ekledi.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.