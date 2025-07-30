Hegseth, Tennessee Valiliği için Aday Olmayı Düşünüyor - Son Dakika
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Hegseth, Tennessee Valiliği için Aday Olmayı Düşünüyor

30.07.2025 11:40
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Tennessee'deki valilik seçimlerine aday olma düşüncesi üzerinde durduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gelecek yıl Tennessee eyaletinde yapılacak valilik seçimlerinde aday olma fikrini yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü.

Amerikan basın kuruluşu NBC News'in konudan haberdar iki kaynağa dayandırdığı haberde, Hegseth'in bunu son üç haftadır ciddi şekilde düşündüğü ileri sürüldü.

Kaynaklardan biri, Hegseth'in konuya ilişkin yakın çevresiyle görüşmelerde bulunduğunu, bu görüşmelerin de "sadece fikir alışverişi değil ciddi bir değerlendirme" olduğunu aktardı.

Bir diğer kaynak da Bakan'ın özellikle ikamet ettiği eyalet olan Tennessee'de 3 Kasım 2026'da düzenlenecek valilik seçimlerinde aday olma ihtimalinin üzerinde durduğunu, ancak eyaletin adaylık için öngördüğü bazı kriterleri karşılamayabileceğini belirtti.

Savunma Bakanlığı kuralları gereği, sivil çalışanların siyasi bir görev için aday olamayacağına işaret edilirken, Hegseth'in adaylık düşüncesini resmileştirmesi halinde görevinden istifa etmesi gerekeceği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hegseth'in odak noktasının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde görev yapmak olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı'nın siyasete atılacağına yönelik iddiaları "uydurma" olarak niteleyen Parnell, "Yalan haber NBC dikkat çekmek için o kadar çaresiz ki asılsız bir hikayeyi dolaşıma sokuyor." ifadesini kullandı.

Hegseth, daha önce de siyasi adaylık tecrübesi yaşamış, memleketi Minnesota'da ABD Senatosu için adaylığını koymuş ancak yeterli desteği alamayınca yarıştan çekilmişti.

Kaynak: AA

Tennessee, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth, Tennessee Valiliği için Aday Olmayı Düşünüyor - Son Dakika

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