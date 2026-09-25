Heidenau'da yeni Stolperstein'ları durdurma kararı Auschwitz Komitesi'nce eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Heidenau'da yeni Stolperstein'ları durdurma kararı Auschwitz Komitesi'nce eleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heidenau Belediye Meclisi, AfD ve CDU'nun önergesiyle kentte yeni Stolperstein yerleştirilmesini durdurdu; anmaların ağırlıklı olarak mezarlıkta yapılması öngörüldü. Karar, Uluslararası Auschwitz Komitesi'nce Nazi kurbanlarını kentin dışına çıkarma girişimi olarak eleştirildi.

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Heidenau kentinde, Nazi döneminde zulme uğrayan ve öldürülen kişileri anmak amacıyla kamuya açık alanlara yeni pirinç kaplamalı "Stolperstein" (tökezleme-anma taşları) döşenmeyecek.

Almanya için Alternatif (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partileri üyelerinin sunduğu önergeyi kabul eden Heidenau Belediye Meclisi, kentte kamuya açık cadde ve kaldırımlara yeni Stolperstein yerleştirilmesinin önünü kapattı.

AfD ve CDU'nun önergesinde, çok sayıda vatandaş, mağdur yakınları ve sivil toplum girişiminin Nazi döneminin kurbanlarını anmak için kaldırımlara yerleştirilen pirinç levhaları uygun bir yöntem olarak görmediği ifade edildi.

Önergeyi hazırlayanlar, kurbanların isimlerinin zemine yerleştirilmesinin ve insanların bu taşların üzerinden yürümesinin anma açısından uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

Yeni Stolpersteine yerine anma faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kentin mezarlığında yapılması öngörüldü.

Karar çeşitli kuruluşların tepkisine yol açtı.

Uluslararası Auschwitz Komitesi, Heidenau Belediye Meclisinin kararını sert şekilde eleştirdi.

Komite'den yapılan açıklamada karar, Nazi döneminin kurbanlarının yeniden kentin dışına çıkarılması girişimi olarak nitelendirildi ve CDU'lu belediye meclisi üyelerinin AfD ile birlikte hareket etmesi eleştirildi.

Stolperstein Vakfı yöneticisi Katja Demnig de CDU gibi demokratik bir partinin önergeyi desteklemesini "son derece kaygı verici" olarak değerlendirdi.

Demnig, bunun Stolperstein projesi açısından olağan dışı bir gelişme olduğunu söyledi.

Stolperstein nedir?

Sanatçı Gunter Demnig tarafından 1990'lı yıllarda başlatılan projeyle Nazi döneminde zulme uğrayan, sürgün edilen veya öldürülen kişilerin ikamet ya da çalışma yerlerinin önüne 10 santimetreye 10 santimetre boyutundaki pirinç levhalar yerleştiriliyor ve bunlar Stolperstein olarak adlandırılıyor.

Levhalarda kişilerin isimleri, doğum bilgileri ve Nazi dönemindeki kaderlerine ilişkin bilgiler bulunuyor.

Proje Almanya'nın yanı sıra çok sayıda Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Almanya genelinde yaklaşık 117 bin Stolperstein bulunuyor.

Nazi döneminde zulme uğrayan, sürgün edilen veya öldürülen kişilerin anısına döşenen pirinç kaplı taşlar, ülke genelinde yaklaşık 1900 kent ve belediyede yer alıyor.

Kaynak: AA
UluslararasıAuschwitzPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:38
Galatasaray’da Okan Buruk’tan deprem etkisi yaratacak devrim
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:19:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Heidenau'da yeni Stolperstein'ları durdurma kararı Auschwitz Komitesi'nce eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei