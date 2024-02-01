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Heihe Şehri, Otomobil Üreticilerini Soğuk Hava Testleri İçin Çekiyor - Son Dakika
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Heihe Şehri, Otomobil Üreticilerini Soğuk Hava Testleri İçin Çekiyor

Heihe Şehri, Otomobil Üreticilerini Soğuk Hava Testleri İçin Çekiyor

Çin'in Heilongjiang eyaletine bağlı Heihe şehri, farklı yeryüzü şekilleri ve kışın soğuk ile kuru hava dahil olmak üzere soğuk alan otomobil testleri için uygun koşullara sahip. Yüksek kaliteli hizmetleri sayesinde, şehir son yıllarda birçok otomobil üreticisini yeni ürünlerini test etmek için çekmektedir. 9 Ocak'ta şehir, 120 günlük yıllık otomobil test sezonuna girmiştir.

01.02.2024 16:58
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HEİHE, 1 Şubat (Xinhua) -- Yeni bir otomobil satışa sunulmadan önce soğuk hava testinden geçmesi gerekiyor. Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin Heihe şehri, farklı yeryüzü şekilleri ve kışın soğuk ile kuru hava dahil olmak üzere soğuk alan otomobil testleri için elverişli koşullara sahip. Yüksek kaliteli hizmetleri, son yıllarda giderek daha fazla otomobil üreticisini şehirde yeni ürünlerini test etmeye çekti. 9 Ocak'ta şehir 120 günlük yıllık otomobil test sezonuna girdi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Heihe Şehri, Otomobil Üreticilerini Soğuk Hava Testleri İçin Çekiyor - Son Dakika
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