Heilongjiang'ın birçok kentinde Leonid meteor yağmuru büyüleyici görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leonid meteor yağmuru, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Meteor yağmuru, eyaletin birçok kentinde gece gökyüzünde büyüleyici görüntülere sahne oldu.
HARBİN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin birçok kentinde Leonid meteor yağmuru gece gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Xinhua
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