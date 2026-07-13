Heimlich Manevrası ile Kurtardılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde yemek yerken soluk borusuna yemek parçası kaçan kişi, işletme çalışanlarının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi'ndeki döner satışı yapan işletmenin çalışanları Hüseyin Odabaşı ve Hakan Uysal, yemek yiyen bir kişinin öksürerek nefes almakta zorlandığını gördü.

Çalışanlar, müşteriye Heimlich manevrası uygulayarak yemek parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çalışanlardan Odabaşı, AA muhabirine, müşterinin öksürmesinin ardından müdahale etmeye başladıklarını belirterek, "Önce sırtına vurduk ama olmadı. Daha sonra ben müdahale ettim ama müşterimiz benden kalıplı olduğu için kaldıramadım. Kasadaki arkadaşı çağırdık. O da müdahale etti. Bu müdahaleyle de boğazındaki lokmayı çıkarmış olduk. Mesai arkadaşımız Hakan Uysal Heimlich manevrasında tecrübeli. Birkaç kez başka yerlerde müdahale ettiği için daha güzel uyguladı." diye konuştu.