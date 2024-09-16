Heimlich Manevrası ile Öğrenci Hayata Döndürüldü

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- Heimlich manevrası öğrenciyi hayatta tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ders esnasında 7'nci sınıf öğrencisi Y.S.'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni, öğrenciyi sınıftan çıkardı. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı. Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.