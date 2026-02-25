Hekim Birliği'nden Cezaya Tepki - Son Dakika
Hekim Birliği'nden Cezaya Tepki

25.02.2026 20:25
Hekim Birliği, Baltacı çiftinin ölümüne neden olan sanığa verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını yetersiz buldu.

(ANKARA) - Hekim Birliği, Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği davada sanığa verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek, "Verilen ceza, yaşanan acının ve sorumluluğun karşılığı olmaktan uzaktır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği, üyeleri Dr. Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği davada, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üyemiz Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve kıymetli eşi Güler Baltacı'nın göz göre göre gelen ihmaller sonucu hayatlarını kaybettiği dosyada Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklamıştır. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılanan sanık hakkında verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası, iki canın kaybı karşısında kabul edilebilir değildir. Savcılığın 15 yıla kadar hapis talep ettiği bir dosyada verilen bu karar, kamu vicdanını derinden yaralamıştır."

Ortada telafisi imkansız bir kayıp vardır. Ortada söndürülmüş iki hayat vardır. Ortada ağır bir ihmal vardır. Buna rağmen verilen ceza, yaşanan acının ve sorumluluğun karşılığı olmaktan uzaktır. Caydırıcılıktan uzak her karar, benzer ihmallerin önünü açma tehlikesi taşır. Hekim Birliği Sendikası olarak açıkça ifade ediyoruz: Bu kararı kabul etmiyoruz. Dosyanın istinaf aşamasında da takipçisi olacağız. Adalet tam anlamıyla tecelli edene kadar hukuki sürecin her aşamasında yer alacak, meslektaşımızın ve eşinin hatırasını savunmaya devam edeceğiz."

İzmir'in Menemen ilçesinde 25 Mayıs 2025'te, bir anaokulu etkinliği çıkışında üzerlerine devrilen dekoratif bahçe kapısının altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın ölümüne ilişkin davada mahkeme, düğün salonu işletmecisi İsmet Ceylan'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanık babasının beraatine hükmetmişti.

Kaynak: ANKA

