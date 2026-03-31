Hekim Birliği'nden Dağıtım Oranı Uyarısı

31.03.2026 20:36
Hekim Birliği Başkanı, katsayılar artırılsa da dağıtım oranlarının düşürülmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, Kurum Hedef Gösterge Puanı tablosundaki güncellemeye ilişkin, "Katsayılar yükselirken dağıtım oranlarının düşürülmesi, yapılan iyileştirmeyi 'göstermelik' bir hamleye dönüştürür. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın beklentisi, karmaşık formüllerle baskılanmış rakamlar değil, emeğinin tam karşılığıdır. Gerçek bir iyileştirme, ancak ve ancak bordroya ve cüzdana yansıdığında anlam kazanır" değerlendirmesini yaptı.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kurum Hedef Gösterge Puanı (GÖREN) tablosundaki güncellemeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu güncellemeyi sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alması yönünde atılmış "olumlu ancak tek başına yeterli olmayan bir adım" olarak değerlendiren Balcı, "Rakamlardaki artışın tek başına bir anlam ifade etmediğini, gerçek bir iyileştirmenin ancak sahada, bordroda ve en nihayetinde çalışanların günlük yaşamında hissedildiğinde değer kazandığını özellikle vurgulamak isteriz. Hakkaniyetin ölçüsü kağıt üzerindeki artışlar değil, o artışın cüzdana yansımasıdır" dedi.

Kurum hedef katsayılarının yükseltilmesinin tek başına yeterli olmadığını kaydeden Balcı, teşvik ek ödeme sisteminde belirleyici olan dağıtım oranlarına dikkat çekerek, "Kağıt üzerinde yapılan artışların sahada bir karşılık bulmaması ve teknik düzenlemelerle sınırlı kalması durumunda bu iyileştirmeler kaçınılmaz olarak bir illüzyona dönüşecektir. Bu nedenle teşvik ek ödeme dağıtım oranlarının açık, net ve yasal güvenceye kavuşturulması artık bir tercih değil zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

"Dağıtım oranları keyfiyete bırakılmamalıdır"

Dağıtım oranlarının idari kararlarla düşürülmesi halinde yapılan iyileştirmelerin etkisiz hale gelebileceğini belirten Balcı şunları kaydetti:

"Bir elin verdiğini diğer elin almasına müsaade etmeyeceğiz. Çalışanlarımızın emeği, karmaşık hesaplama labirentlerinde eritilmemelidir. Hekim Birliği Sendikası olarak taleplerimiz nettir. Dağıtım oranı sabitlenmelidir. Teşvik ek ödeme dağıtım oranları en az yüzde 36 ve üzerinde olacak şekilde sabitlenmelidir. Şeffaf Referans Tablo şarttır: Dağıtım oranları kurumların veya yöneticilerin inisiyatifine, yani keyfiyete bırakılmamalıdır. Denetlenebilir ve şeffaf bir referans tablo ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Sonuç olarak; katsayı güncellemesini bir niyet beyanı olarak memnuniyetle karşılıyor, ancak bu adımın reel bir gelir artışına dönüşmesi için dağıtım oranlarının yasal bir zırha kavuşturulması gerektiğini bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz. Mücadelemiz, rakamların ötesinde, hakkaniyetin tam merkezindedir."

