Hekim Birliği'nden Tütün Sorgusuna Tepki

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, "Tütün kullanım bilgisi, MHRS randevu sistemi üzerinden hasta tarafından önceden beyan edilmelidir. Bu veri, sistemde kayıtlı olmalı ve hekim ekranına otomatik düşmelidir. Her muayenede hekimin aynı soruyu sorması zorunluluğu kaldırılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Hekim Birliği Sendikası sosyal medya hesabsından, Sağlık Bakanlığının, hastaların tütün kullanım durumunun her muayenede zorunlu veri alanı olarak sorgulanmasına yönelik talebine ilişkin "Yeni Uygulama: Her Muayenede Aynı Soru, Aynı Yük" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yazı ile hastaların tütün kullanım durumunun her muayenede zorunlu veri alanı olarak sorgulanması istenmektedir ancak bu uygulama sahada ciddi sorunlar doğuracaktır. Her hasta için, her muayene öncesi aynı sorunun tekrar tekrar sorulması, hekimlerin zaten yoğun olan iş yükünü artıracaktır. Klinik değerlendirme süresini kısaltacak, nitelikli sağlık hizmetini olumsuz etkileyecektir. Hekimleri, tıbbi önceliği olmayan bürokratik veri girişine zorlamak angarya niteliği taşımaktadır."

"Sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, hekim emeğini değersizleştiren her uygulamanın karşısındayız"

Çözüm açık ve nettir: Tütün kullanım bilgisi, MHRS randevu sistemi üzerinden hasta tarafından önceden beyan edilmelidir. Bu veri, sistemde kayıtlı olmalı ve hekim ekranına otomatik düşmelidir. Her muayenede hekimin aynı soruyu sorması zorunluluğu kaldırılmalıdır. Hasta beyanı esas alınmalı; cevap vermek istemeyen hastalar bu yönde zorlanmamalıdır. Hekimler, veri giriş memuru değildir. Sağlık hizmeti, gereksiz bürokrasi ile aksatılamaz. Hekim Birliği olarak sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, hekim emeğini değersizleştiren her uygulamanın karşısındayız."