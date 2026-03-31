Hekim Birliği'nden Tütün Sorgusuna Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği, her muayenede tütün kullanımı sorgulamasının iş yükünü artıracağını belirtti.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, "Tütün kullanım bilgisi, MHRS randevu sistemi üzerinden hasta tarafından önceden beyan edilmelidir. Bu veri, sistemde kayıtlı olmalı ve hekim ekranına otomatik düşmelidir. Her muayenede hekimin aynı soruyu sorması zorunluluğu kaldırılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Hekim Birliği Sendikası sosyal medya hesabsından, Sağlık Bakanlığının, hastaların tütün kullanım durumunun her muayenede zorunlu veri alanı olarak sorgulanmasına yönelik talebine ilişkin "Yeni Uygulama: Her Muayenede Aynı Soru, Aynı Yük" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yazı ile hastaların tütün kullanım durumunun her muayenede zorunlu veri alanı olarak sorgulanması istenmektedir ancak bu uygulama sahada ciddi sorunlar doğuracaktır. Her hasta için, her muayene öncesi aynı sorunun tekrar tekrar sorulması, hekimlerin zaten yoğun olan iş yükünü artıracaktır. Klinik değerlendirme süresini kısaltacak, nitelikli sağlık hizmetini olumsuz etkileyecektir. Hekimleri, tıbbi önceliği olmayan bürokratik veri girişine zorlamak angarya niteliği taşımaktadır."

"Sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, hekim emeğini değersizleştiren her uygulamanın karşısındayız"

Çözüm açık ve nettir: Tütün kullanım bilgisi, MHRS randevu sistemi üzerinden hasta tarafından önceden beyan edilmelidir. Bu veri, sistemde kayıtlı olmalı ve hekim ekranına otomatik düşmelidir. Her muayenede hekimin aynı soruyu sorması zorunluluğu kaldırılmalıdır. Hasta beyanı esas alınmalı; cevap vermek istemeyen hastalar bu yönde zorlanmamalıdır. Hekimler, veri giriş memuru değildir. Sağlık hizmeti, gereksiz bürokrasi ile aksatılamaz. Hekim Birliği olarak sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, hekim emeğini değersizleştiren her uygulamanın karşısındayız."

Kaynak: ANKA

Güncel, MHRS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:08:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.