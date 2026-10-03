Hekim Birliği Sendikası Başkanı, ultrason emeğinin SUT'ta karşılıksız olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hekim Birliği Sendikası Başkanı, ultrason emeğinin SUT'ta karşılıksız olduğunu söyledi

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Hekim Birliği Sendikası Başkanı, ultrason emeğinin SUT\'ta karşılıksız olduğunu söyledi
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Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, kadın doğum uzmanlarının ultrason işlemlerinin SUT ve puanlama nedeniyle karşılıksız kaldığını belirterek hakkaniyetli sistem istedi. Balcı, bu ay yaptığı ultrasonların yaklaşık yarısının sıfır puan kaldığını söyledi.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, kadın doğum uzmanlarının yaptığı ultrason işlemlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kuralları ve puanlama sistemleri nedeniyle karşılıksız kaldığını belirterek, emeğin görünür olduğu hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi talep etti.

Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadın doğum uzmanlarının ultrason emeğinin giderek görünmez hale geldiğini ifade etti. Balcı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Zaten branşımızda yalnızca tek USG puanlanabiliyor ve onun puanı da sadece 15. Transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ise ayrıca puanlanmıyor. Bununla da kalmıyor. SUT uygulamaları nedeniyle aynı gün içinde hastaya klinisyen tarafından USG yapılmış olsa bile hasta başka bir branşa başvurup radyoloji biriminde de USG çektirdiğinde puan radyoloğa yazılıyor. Klinik değerlendirme sırasında yapılan ve tanı ile tedaviyi yönlendiren ultrason ise yok sayılıyor. Bu ay yaptığım ultrasonların yaklaşık yarısı bu nedenle sıfır puan olarak kaldı. Oysa gebelik takibinde, jinekolojik değerlendirmede ve acil karar süreçlerinde yapılan ultrason, zaman, bilgi birikimi ve emek gerektiren bir klinik işlemdir. Hastanın başka bir bölüme başvurmasına engel olunamaz. Ancak bunun bedeli, hastasını değerlendiren hekimin emeğinin tamamen karşılıksız bırakılması olmamalıdır. Emeğin görünür olduğu, hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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