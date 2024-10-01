Hekime Müracaat Sayısı 973 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Hekime Müracaat Sayısı 973 Milyona Ulaştı

Hekime Müracaat Sayısı 973 Milyona Ulaştı

Ankara Tabip Odası, sağlıkta dönüşümün etkisiyle müracaat sayısının 973 milyona çıktığını belirtti.

01.10.2024 14:37
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, 2023 yılında hekime müracaat sayısının 973 milyon 519 bin 87 olduğunu belirterek, bu rakamın "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"nin en yıkıcı etkilerinden biri olduğunu vurguladı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "Sağlık İstatistikleri 2023 Yıllığı"nda yer alan verilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2023 yılında hekime müracaat sayısının toplam 973 milyon 519 bin 87 olduğu ifade edilen açıklamada, "Sağlık hizmetlerini piyasalaştırarak hizmet sunumundaki niteliği düşüren, buna karşılık iş yükünü artırarak çalışma koşullarını ağırlaştıran, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin en yıkıcı etkilerinden birisi hekime ve sağlık kurumlarına başvuruları sayılarında karşımıza çıkıyor" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında müracaatların yüzde 43,3'ünün birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, yüzde 56,7'sinin ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun "popülist sağlık politikaları"ndan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, "Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ortalama 11,4 defa bir sağlık kurumuna başvurması, teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının bir işareti olduğu gibi, akılcılıktan ve bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın bir ifadesidir" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına en az 11 kere başvuru, hekim, hemşire, teknisyen, ebe, vb. çalışanların iş yükünü ve sağlık sistemindeki yoğunluğu artıran bir faktördür. Hastane ve hekime başvuru sayılarının artışı sistemi kilitleyerek muayene sürelerini 5 dakikaya ve altına çekmiş, kimi branşlarda randevu krizine yol açmıştır. Sağlık çalışanlarını daha fazla esnek ve güvencesiz çalıştırma, angarya dayatma stratejisi eşliğinde bu sorunları çözme girişimleri ise yeni sorunlara yol açmaktadır. Tedavi olamayan veya 5 dakikalık muayene süresinde kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen yurttaşlarımız sistemdeki çarpıklıklara yönelik öfkesini en yakınındaki sağlık çalışanlarına yansıtmaktadır. Sağlıkta şiddetin nedenlerinden birisi, kontrol edilemez hale gelerek 1 milyara yaklaşan hekime ve sağlık kurumlarına müracaat sayısıdır."

Kaynak: ANKA

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