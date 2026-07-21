Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım, CHP'den İstifa Etti: "Birlikte Yol Yürüdüğümüz Arkadaşlarımızla Beraber Olacağız

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, "elecek günlerde birlikte yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben inanıyorum ki gelecek güzel günler, aydınlık günler Türkiye halkına, Türk milletine huzur verecek, mutluluk verecek" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım'ın istifası, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı veda konuşmasında yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından geldi.

İstifa kararını özgür iradesiyle aldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi.

"KENDİ ÖZGÜR İRADEMLE İSTİFA ETTİM"

"Haklı gerekçelerimizle, kendi özgür irademle istifa ederek ayrıldım. Bu kararda en etkili olan, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bu yöndeki düşüncelerimize ve bu yönde tavır almamız konusunda bize verdikleri destektir. Şöyle bir soru gelebilir akla: 'Neden bu kararı aldınız?'"

Bugün Türkiye siyasetinde de çok önemli gelişmeler oluyor. Biz, tavrımızı yol arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda, yol arkadaşlarımızla birlikte daha önce belirlemiştik. İstifamda tabii ki bunun etkisi oldu.

Gelecek günlerde de birlikte yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben inanıyorum ki gelecek güzel günler, aydınlık günler Türkiye halkına, Türk milletine huzur verecek, mutluluk verecek. Biz de o günleri özleyerek yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı bakalım."