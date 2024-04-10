Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 6 ineği itfaiye kurtardı.
Dumlu Mahallesinde İbrahim Demir'e ait iki katlı kerpiç ev, henüz öğrenilemeyen nedenle çöktü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda evin alt katını ahır olarak kullanan mal sahibi Demir'in 6 büyükbaş hayvanı mahsur kaldı.
Demir'in talebi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada 6 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da çöken evde mahsur kalan 6 inek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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